Roma tensioni al corteo per Flotilla | fumogeni e bottiglie
A Roma circa 10mila persone hanno manifestato dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele. La protesta si è svolta pacificamente fino a piazza San Silvestro. Quando la manifestazione sembrava ormai finita un gruppo di studenti si e' staccato e ha cercato il contatto con la polizia. Sono stati lanciati fumogeni e bottiglie, ma non ci sono stati scontri diretti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Tensioni a Roma e in altre parti d'Italia per quanto sta avvenendo, proprio in queste ore, al largo delle acque di Gaza #roma #trasporti #palestina #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, massima allerta dopo le tensioni: previsti oltre 400 agenti. Blindati il centro della città e lo stadio https://bit.ly/46n9tda #AsRoma - X Vai su X
Flotilla, in migliaia in Italia manifestano per tutta la notte. Momenti di tensione a Roma: oggetti contro la Polizia - L’intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana ha ‘acceso’ le proteste in tutta Italia. Scrive affaritaliani.it
Abbordaggio Flotilla, manifestanti a Roma cantano Bella Ciao - Dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Roma. Come scrive tg24.sky.it