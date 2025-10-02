Roma Svilar assoluto protagonista | eletto giocatore del mese di settembre

L’ inizio di stagione della Roma è stato molto positivo sotto il punto di vista dei risultati, con l’unica eccezione della sconfitta interna contro il Torino. Nell’ultima sfida con il Verona, nonostante non sia di certo stata la più brillante fino a questo momento, sono arrivati anche i gol degli attaccanti – in particolare Dovbyk e Soulé – che erano mancati nelle prime giornate di campionato. Se il rendimento del reparto offensivo era finito sotto esame, le certezze giallorosse erano la solidità difensiva e la possibilità di contare su un portiere si valore assoluto come Svilar. Anche contro gli scaligeri, l’estremo difensore serbo è stato protagonista di un match di altissimo livello, con parate decisive a ripetizione, come sta accadendo ormai da diverso tempo a questa parte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

