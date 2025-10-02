Roma stasera c’è il Lille | Olimpico roccaforte europea dei giallorossi
Negli ultimi anni l’Olimpico è diventato qualcosa di più di un semplice stadio per la Roma: è il cuore pulsante delle sue notti europee, il fortino in cui sono maturate gran parte delle ambizioni giallorosse. I numeri parlano chiaro: dal 26 agosto 2021 – il 3-0 al Trabzonspor – fino a oggi, la Roma ha disputato 27 partite casalinghe tra Conference ed Europa League, raccogliendo 22 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte. Un cammino impressionante che fotografa meglio di qualsiasi discorso quanto il fattore campo pesi per la squadra capitolina. E non è un caso che anche questa sera, contro il Lille, l’ Olimpico presenterà l’ennesimo tutto esaurito: sarà il sold out numero 74 dell’era Friedkin, testimonianza di un legame tra squadra e tifosi sempre più indissolubile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - stasera
Roma sotto le stelle: tutti i film in programma stasera 11 luglio 2025 nelle arene estive
Roma sotto le stelle: tutti i film in programma stasera 13 luglio 2025 nelle arene estive
Roma sotto le stelle: tutti i film in programma stasera 14 luglio 2025 nelle arene estive
Mammamia quanto sei bella Roma stasera! L’Italia s’è desta - facebook.com Vai su Facebook
Siete a Roma stasera? Vi aspettiamo al #FestivalDellaLetteraturaDiViaggio, alle 21 Siete tutti graditi! - X Vai su X
Roma-Lille: centro storico e area dello stadio sorvegliati speciali. In arrivo circa 1000 tifosi francesi - Il dispositivo di sicurezza prenderà il via dalla sera precedente al match in programma a partire dalle 18:45 di giovedì 2 ottobre ... Riporta romatoday.it
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers - Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i giallorossi hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella ... Da adnkronos.com