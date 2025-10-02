Roma smantellato sistema illegale di sfruttamento del lavoro

Roma, 2 ottobre 2025 – Questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure personali, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, all’esito di un’articolata attività di indagine sullo sfruttamento del lavoro condotta dai caschi bianchi, con la collaborazione del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) dei Carabinieri. Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti  di nazionalità cinese, per il reato di sfruttamento del lavoro ai danni dei dipendenti impiegati in un laboratorio di sartoria, con sede nella zona est della Capitale, zona Pigneto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

