Roma prof e studenti del liceo Caravillani | Aggrediti dopo assemblea pro Pal

Aggressione nel liceo artistico ‘ Alessandro Caravillani ‘, nel quartiere Monteverde, a Roma. “E’ successo tutto in un attimo, ho visto il professore che veniva strattonato, gli veniva tolto lo zaino e spinto a terra. Sono volate botte, mi sono messo paura, siamo scappati tutti”, ha raccontato a LaPresse uno studente, testimone oculare di quanto accaduto questa mattina all’uscita dell’istituto, in un cortile che la scuola divide con il Tempio ebraico. L’aggressione dopo un’assemblea pro Pal al liceo Caravillani. L’aggressione, secondo quanto riferito da diverse persone, è avvenuta in seguito a un’ assemblea nel corso della quale si è parlato della questione palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

