Roma night club sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione | sequestrato mezzo milione di euro
Night club chiuso a Roma per sfruttamento della prostituzione: licenza revocata e sequestro di beni per oltre 500.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: roma - night
Roma, sfruttamento della prostituzione: sequestrato night club
Non era un'associazione culturale ma un night club, gestore arrestato a Roma e maxi sequestro da 500mila euro
Roma, prostituzione ed evasione fiscale: arrestato il titolare di un night club
Roma: sequestrato noto night club, scoperta casa di prostituzione mascherata da associazione culturale - https://ilmetropolitano.it/2025/10/02/roma-sequestrato-noto-night-club-scoperta-casa-di-prostituzione-mascherata-da-associazione-culturale/… #ilmetrop - X Vai su X
COMMANDER NIGHT MULTIPLAYER al @nerdparadise_roma ? I primi RAGNI si sono palesati già in negozio… Se vivete per “scombare” fatelo sapere agli altri partecipanti al tavolo… così si regolano! Con soli 7€… RANDOM BOOSTER dallo SCAT - facebook.com Vai su Facebook
Roma, night club sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sequestrato mezzo milione di euro - Night club chiuso a Roma per sfruttamento della prostituzione: licenza revocata e sequestro di beni per oltre 500. Lo riporta virgilio.it
Noto night club di Roma chiuso: scoperta casa di prostituzione mascherata da associazione culturale - Chiuso a Roma un night club al centro di un’inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sospensione per 60 giorni, revoca definitiva della licenza ... ilquotidianodellazio.it scrive