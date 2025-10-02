Roma Mattia Nicholas Liguori muore a 17 anni in un incidente in bici | rientrava dalla protesta per la Flotilla

Notizieaudaci.it | 2 ott 2025

Chi era Mattia Nicholas Liguori e cosa è successo su Corso Francia?. Tragedia nella notte a Roma. Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale su Corso di Francia 115 A, intorno alle 2:00 del mattino. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava tornando dalla manifestazione organizzata in centro per il blocco della Flotilla, in sella alla sua bicicletta. A travolgerlo è stata una Volkswagen Golf guidata da un ragazzo italiano di 20 anni, trasportato all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti, risultati negativi. Con Mattia viaggiava un amico di 19 anni, rimasto ferito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

