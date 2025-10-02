Roma-Lille Tsimikas bocciato all’intervallo ma Angelino resta in panchina | il motivo della scelta
Il greco è stato sostituito dopo una brutta prestazione e Gasperini manda in campo Rensch invece dello spagnolo La Roma gioca un brutto primo tempo contro il Lille, evidenziando difficoltà importanti soprattutto nella manovra e a livello tecnico e di qualità. In più gli errori grossolani, tanti anzi decisamente troppi. Tre di questi, combinati, hanno portato al gol dei francesi con Haraldsson. Il primo, quello più grave, è stato senza dubbio di Tsimikas, che sbaglia lo stop e poi è un po’ molle nel tentare di recuperare. In generale una prestazione molto negativa anche quella nel resto del primo tempo per il greco, che infatti esce all’intervallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
