Roma-Lille Tsimikas bocciato all’intervallo ma Angelino resta in panchina | il motivo della scelta

Calciomercato.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il greco è stato sostituito dopo una brutta prestazione e Gasperini manda in campo Rensch invece dello spagnolo La Roma gioca un brutto primo tempo contro il Lille, evidenziando difficoltà importanti soprattutto nella manovra e a livello tecnico e di qualità. In più gli errori grossolani, tanti anzi decisamente troppi. Tre di questi, combinati, hanno portato al gol dei francesi con Haraldsson. Il primo, quello più grave, è stato senza dubbio di Tsimikas, che sbaglia lo stop e poi è un po’ molle nel tentare di recuperare. In generale una prestazione molto negativa anche quella nel resto del primo tempo per il greco, che infatti esce allintervallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

roma lille tsimikas bocciato all8217intervallo ma angelino resta in panchina il motivo della scelta

© Calciomercato.it - Roma-Lille, Tsimikas bocciato all’intervallo ma Angelino resta in panchina: il motivo della scelta

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille tsimikas bocciatoRoma-Lille, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League - Lille, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League ... Da sport.sky.it

roma lille tsimikas bocciatoRoma-Lille 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Haraldsson, fine primo tempo - Lille di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Tsimikas Bocciato