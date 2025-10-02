Arriva la prima sconfitta stagionale europea per la Roma, che perde 1-0 contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Sconfitta maturata nei primi minuti di gioco, con la rete di Haraldsson che porta in vantaggio i francesi, che manterranno il risultato fino al triplice fischio, anche a causa dell’imprecisione giallorossa. Tre sono infatti i rigori sbagliati dalla formazione giallorossa, che consecutivamente con Dovbyk e poi con Soulé falliscono ben tre tiri dal dischetto, condannando i capitolini al ko. Le parole di Svilar. Al termine della partita, Mile Svilar è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando il match: “ Potevamo fare meglio e almeno pareggiarla, se non vincerla anche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lille, Svilar: “Potevamo fare meglio. I rigori? I prossimi andranno meglio”