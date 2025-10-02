Roma Lille streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Europa League

. ROMA LILLE STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 ottobre 2025, alle ore 18,45 Roma e Lille scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Lille in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Roma Lille: dove vederla in tv. La partita di Europa League tra Roma e Lille sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

