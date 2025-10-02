Roma-Lille Rudi Garcia | I giallorossi possono andare lontano
La Roma si prepara ad ospitare il Lille allo stadio Olimpico nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Quella di questa sera sarà la partita di Rudi Garcia, ex allenatore dei giallorossi dal 2013 al 2016 e ancora prima dei francesi, con cui ha trascorso cinque anni da calciatore e altrettanti da tecnico sulla panchina. Per l’occasione, Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “ Il Lille è il club che mi ha fatto nascere, dove sono diventato giocatore e poi ho allenato per 5 anni, un periodo lungo, vincendo Ligue 1 e coppa di Francia. Ogni volta che torno è come stare a casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
ROMA VS LILLE 10.02.2025 | 12:45 PM KESTÉ – 66 GOLD ST, NYC • ? NO PRENOTAZIONI ? NO RESERVATIONS ? • #ROMA #NEWYORK #ASROMA #ASR #NEWYORKGIALLOROSSA #ROMALILLE - X Vai su X
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Evan Ndicka Press conference ahead of Roma v Lille - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille, Garcia: "Club del mio cuore. Giallorossi forti ma non so se lotteranno per tutto" - Tra coloro che seguiranno più attentamente la sfida di Europa League di questa sera tra Roma e Lille c'è sicuramente il doppio ex Rudi. Scrive tuttomercatoweb.com
Non solo Rudi Garcia: Lille serbatoio di talenti - In panchina: Lichtsteiner, Digne, Rami, Michel Bastos, Gabriel, Gervinho, Pépé, Ik ... Come scrive ilromanista.eu