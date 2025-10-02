La Roma si prepara ad ospitare il Lille allo stadio Olimpico nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Quella di questa sera sarà la partita di Rudi Garcia, ex allenatore dei giallorossi dal 2013 al 2016 e ancora prima dei francesi, con cui ha trascorso cinque anni da calciatore e altrettanti da tecnico sulla panchina. Per l’occasione, Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “ Il Lille è il club che mi ha fatto nascere, dove sono diventato giocatore e poi ho allenato per 5 anni, un periodo lungo, vincendo Ligue 1 e coppa di Francia. Ogni volta che torno è come stare a casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lille, Rudi Garcia: “I giallorossi possono andare lontano”