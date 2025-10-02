Roma-Lille quando si gioca | dove vederla tv e streaming orario e probabili formazioni della sfida di Europa League
La Roma di Gasperini si prepara alla prima gara casalinga della stagione in Europa League. Dopo la vittoria di settimana scorsa, contro il Nizza, i giallorossi ospiteranno i francesi del Lille,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
ROMA VS LILLE 10.02.2025 | 12:45 PM KESTÉ – 66 GOLD ST, NYC • ? NO PRENOTAZIONI ? NO RESERVATIONS ? • #ROMA #NEWYORK #ASROMA #ASR #NEWYORKGIALLOROSSA #ROMALILLE - X Vai su X
Ultimi preparativi del Lille per Roma Il Lille ha concluso la sua rifinitura prima della trasferta all’Olimpico. Buone notizie per Genesio: Benjamin André, Romain Perraud, Ugo Raghouber, Berke Özer e Thomas Meunier sono tornati a lavorare con il gruppo, - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille quando si gioca: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni della sfida di Europa League - La Roma di Gasperini si prepara alla prima gara casalinga della stagione in Europa League. Lo riporta msn.com
Roma-Lille: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Seconda giornata di coppa per i ragazzi di Gasperini col tecnico che valuta qualche cambio in vista del match con la Fiorentina di domenica. Secondo romatoday.it