Roma-Lille quando si gioca | dove vederla tv e streaming orario e formazioni ufficiali della sfida di Europa League

Ilmessaggero.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma di Gasperini si prepara alla prima gara casalinga della stagione in Europa League. Dopo la vittoria di settimana scorsa, contro il Nizza, i giallorossi ospiteranno i francesi del Lille,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma lille quando si gioca dove vederla tv e streaming orario e formazioni ufficiali della sfida di europa league

© Ilmessaggero.it - Roma-Lille quando si gioca: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali della sfida di Europa League

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille gioca vederlaRoma-Lille: a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming - Per la seconda partita consecutiva di Europa League la squadra giallorossa di Gian Piero Gasperini affronta un club francese. Si legge su hdblog.it

roma lille gioca vederlaRoma-Lille, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita - La Roma scende in campo per la 2a giornata della League Phase di Europa League e ospita il Lille: si gioca allo stadio Olimpico alle ore 18:45 ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Gioca Vederla