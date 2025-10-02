Roma-Lille popolo giallorosso pronto a ruggire | cancelli aperti alle 16 | 45
Un passo falso contro il Torino, subito assorbito a dovere, e 5 vittorie negli altri appuntamenti sostenuti fin qui dalla Roma, un rullino di marcia difficile da immaginare anche per i più ottimisti, benché l’esperienza di Gasperini fosse un fattore che tutto l’ambiente sperava potesse fare subito la differenza. C’è fiducia verso il futuro, visto che stanno arrivando i risultati anche di fronte a prestazioni buone ma migliorabili, e il prossimo banco di prova è il Lille ( qui le probabili formazioni ): all’ Olimpico arriva un avversario in difficoltà dal punto di vista degli infortunati ma ostico e preparato, che fra trequarti di qualità e Giroud ha frecce al proprio arco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
