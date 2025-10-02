Roma-Lille LIVE formazioni ufficiali | Ferguson dal 1? El Aynaoui a centrocampo

Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 5 minuti fa 2 Ottobre 2025 17:45 17:45 Roma-Lille, le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Lille LIVE, formazioni ufficiali: Ferguson dal 1?, El Aynaoui a centrocampo

