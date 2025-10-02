Roma-Lille Europa League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un clean sheet all’Olimpico

Infobetting.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro avversario francese in Europa League per la Roma, che dopo il Nizza affronta il Lille allo Stadio Olimpico nella seconda giornata del girone unico della competizione. I giallorossi, vittoriosi al debutto con l’1-2 all’Allianz Riviera, puntano a dare continuità e a mettersi subito nelle zone di vertice della classifica, per evitare di rimanere indietro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma lille europa league 02 10 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici almeno un clean sheet all8217olimpico

© Infobetting.com - Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet all’Olimpico

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille europa leagueRoma-Lille oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: orario e le partite dell’Europa League in chiaro - Oggi giovedì 2 ottobre 2025 i giallorossi ospitano i francesi nella seconda giornata di Europa League 25/26, aperta anche dal Bologna: Sky o Tv8, come seguirla ... Come scrive libero.it

roma lille europa leagueRoma-Lille, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - La Roma scende in campo per la 2a giornata della League Phase di Europa League e ospita il Lille: si gioca allo stadio Olimpico alle ore 21 ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Europa League