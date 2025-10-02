roma lille e bologna friburgo dove vederle in tv e streaming

Nuova giornata di coppe europee. Oggi scenderanno in campo Roma e Bologna per l’Europa e la Conference League. La squadra di Gasperini vola in Francia per affrontare il Lille, impegno casalingo invece per i rossoblù che affrontano i tedeschi del Friburgo. Entrambi i match si giocheranno alle 18.45 e saranno trasmessi da Sky Sport. GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT MIX, (canale 251) e NOW 18.45 Roma-Lille (Europa League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW 18.45 Bologna-Friburgo (Europa League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW 18.45 Fenerbahçe-Nizza (Europa League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

