Roma-Lille dove vedere la partita di Europa League

La Roma di Gian Piero Gasperini torna protagonista in Europa League. Dopo l’esordio vincente contro il Nizza, i giallorossi ospitano all’Olimpico il Lille nella seconda giornata della fase a gironi. Fischio d’inizio fissato per giovedì 2 ottobre alle ore 18:45. Le scelte di Gasperini. Il tecnico valuta qualche rotazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Out ancora Dybala, fermato da un infortunio (e reduce dall’annuncio della paternità), e Bailey. In attacco occasione dal 1’ per Ferguson, con Dovbyk pronto a subentrare. Sulla trequarti ci saranno El Shaarawy e probabilmente Soulé, in leggero vantaggio su Pellegrini. 🔗 Leggi su Funweek.it