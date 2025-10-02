Roma Lille clamoroso all’Olimpico | tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi
All’Olimpico nel corso di Roma Lille va in scena l’incredibile: tre penalty consecutivi neutralizzati dal portiere francese Una serata incredibile quella vissuta allo Stadio Olimpico durante la sfida di Europa League tra Roma e Lille. I giallorossi hanno avuto l’occasione di rimettere in equilibrio il match grazie a tre calci di rigore consecutivi, ma li . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: roma - lille
3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA Incredibile il finale di Roma-Lille: l'arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer.
