Roma Lille clamoroso all’Olimpico | tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AllOlimpico nel corso di Roma Lille va in scena l’incredibile: tre penalty consecutivi neutralizzati dal portiere francese Una serata incredibile quella vissuta allo Stadio Olimpico durante la sfida di Europa League tra Roma e Lille. I giallorossi hanno avuto l’occasione di rimettere in equilibrio il match grazie a tre calci di rigore consecutivi, ma li . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma lille clamoroso all8217olimpico tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi

© Calcionews24.com - Roma Lille, clamoroso all’Olimpico: tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille clamoroso all8217olimpicoClamoroso Roma: sbaglia tre rigori di fila e perde con il Lille tra i fischi dell’Olimpico - Il Lille espugna l’Olimpico e conquista tre punti pesanti nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, battendo la Roma 1- tuttonapoli.net scrive

roma lille clamoroso all8217olimpicoRoma Lille, clamoroso all’Olimpico: tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi - Una serata incredibile quella vissuta allo Stadio Olimpico durante la sfida di Europa League tra Roma e Lille ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Clamoroso All8217olimpico