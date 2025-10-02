Roma-Lille attesi 700 sostenitori francesi | timori per scontri tra tifoserie
Questa sera, in occasione di Roma-Lille all’ Olimpico, lo spettacolo in campo rischia di essere oscurato dall’allerta sugli spalti e nelle strade della Capitale. L’assenza degli ultras romanisti detenuti in Francia riecheggerà con cori, striscioni e proteste. Il timore, però, è che le rivendicazioni possano degenerare in nuovi episodi di violenza e in possibili vendette incrociate. Il precedente è noto: lo scorso 24 settembre, diversi tifosi giallorossi erano stati fermati a in Francia con lame, spranghe, martelli, giubbotti antiproiettili e paradenti, in vista della trasferta europea. Tredici di loro restano tuttora in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
