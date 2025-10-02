Roma-Lille all’Olimpico c’è anche Barnaba | colloquio e sorrisi con Dybala prima della partita

Il patron dei francesi ne ha approfittato per scambiare due chiacchiere in campo con l’argentino, il cui futuro è ancora molto incerto All’Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Lille, seconda giornata della League Phase dell ‘Europa League che può lanciare l’una o l’altra squadra dopo la vittoria all’esordio (contro Nizza e Brann). I giallorossi scendono in campo con Hermoso al posto di Mancini, El Aynaoui al posto di Koné e Ferguson invece di Dovbyk, oltre a Tsimikas che gioca di nuovo dal 1? otto giorni dopo il debutto. Barnaba e Dybala – calciomercato.it Davanti una squadra molto pericolosa, anche esperta con Giroud alla fine scelto come titolare per provare a mettere paura alla difesa meno battuta d’Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

