Roma-Lille 0-1 | Ozer salva un rigore per tre volte Haraldsson firma il successo francese

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma 2 ottobre 2025 - Alla Roma non basta un rigore, battuto ben tre volte, per superare Ozer, mentre Haraldsson è bravissimo a scartare il regalo della retroguardia capitolina. All'Olimpico festeggia il Lille, giallorossi ko per 0-1 e prima sconfitta stagionale in Europa per la squadra di Gasperini. Dal dischetto nella ripresa la chance per il pareggio, ma prima Dovbyk due volte si fa neutralizzare il penalty da Ozer, a causa di una ripetizione per infrazione del portiere turco. Dopo una seconda infrazione dell'estremo difensore dei transalpini, dal dischetto calcia Soulé, ma anche l'argentino sbatte contro i guantoni dell'estremo difensore avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

