Roma-Lille 0-1 LIVE | finisce il primo tempo
Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 7 minuti fa 2 Ottobre 2025 19:34 19:34 Termina il primo tempo. Si chiude qui il primo tempo tra Roma e Lille. I giallorossi sono sotto nel punteggio, 0-1, e la sensazione è che facciano fatica a trovare sbocchi e a creare soluzioni interessanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
