Roma-Lille 0-1 LIVE | El Aynaoui a un passo dal pareggio
Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 9 minuti fa 2 Ottobre 2025 19:21 19:21 Occasione Romaaa. 35?- Wesley va sul fondo e mette un cioccolatino per Tsimikas che prima la prende male di testa, pallone che finisce sui piedi di Soulé murato, poi ancora per il greco con il portiere che para e infine El Aynaoui non riesce a spingerla dentro, con la palla che viene respinta sulla linea di porta dal difensore del Lille. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
Roma-Lille, PELLEGRINI: "Parla il campo alla fine. Sto cercando di migliorarmi in quello che mi chiede il mister" https://bit.ly/4nYl4oO #AsRoma - X Vai su X
Roma e Bologna in campo alle 18:45 contro Lille e Friburgo, poi la Fiorentina alle 21 contro il Sigma Olomuc #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 0-0 DIRETTA - 0 DIRETTA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League Al 6' Roma- Come scrive ansa.it
Europa League: Roma subito sotto con il Lille (0-1 al 6') e Bologna-Friburgo 1 a 0 - 1 – Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante (C), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Da msn.com