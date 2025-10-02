Roma-Lille 0-1 LIVE | Dovbyk e Soulé sbagliano ‘tre’ rigori
Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 4 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:36 20:36 L’arbitro annuncia sei minuti di recupero. 7 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:34 20:34 Sostituzione Lille. 89?-Fuori Sahraoui per Mukau. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
Lille in vantaggio con Haraldsson al minuto 6 #RomaLille 0-1 - X Vai su X
È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook
Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 1-1 DIRETTA - 1 DIRETTA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League Al 57' Bologna- Secondo ansa.it
Roma-Lille 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Haraldsson, fine primo tempo - Lille di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it