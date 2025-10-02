Roma-Lille 0-1 | Incredibile all' Olimpico Dovbyk e Soulé sbagliano tre rigori Gasperini sconfitto in Europa League

La Roma perde per uno a zero contro il Lille nella seconda giornata di Europa League. Esordio casalingo europeo sfortunato per Gasperini che fa tirare il fiato ad alcuni titolarissimi e in campo si vede. La Roma si fa male da sola in avvio regalando con un pasticcio di Tsimikas la rete a.

3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA Incredibile il finale di Roma-Lille: l'arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer.

È tutto pronto per l'esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l'occasione il club giallorosso farà partire un'altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. 'Al Mio Posto' è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore

Roma-Lille 0-1, le pagelle: Dovbyk-Ferguson, gli anti gol. Tsimikas, che errore. I giallorossi sbagliano tre volte un rigore - Sconfitta surreale della Roma che riesce a sbagliare tre rigori e trova il primo ko europeo contro il Lille: ko 0-