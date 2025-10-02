Terminata la partita tra Roma e Lille, valida per il secondo appuntamento della fase a campionato dell’ Europa League. A parlare, al termine del match, durante la conferenza stampa di rito è stato il tecnico del club francese Génésio. Queste le sue parole: “Da questa partita si esce stanchi. Una cosa simile è successa nella gara contro il Lione. I rigori parati? Penso sia la prima volta che mi succede una cosa di questo tipo, abbiamo vissuto emozioni forti. Diciamo che ci meritiamo la vittoria, non tanto per oggi, ma per quello che stiamo facendo. Adesso pensiamo alla prossima partita contro il PSG”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lille 0-1, Génésio in conferenza stampa: “Abbiamo battuto una delle favorite per la vittoria finale”