Roma-Lille 0-1 Génésio in conferenza stampa | Abbiamo battuto una delle favorite per la vittoria finale
Terminata la partita tra Roma e Lille, valida per il secondo appuntamento della fase a campionato dell’ Europa League. A parlare, al termine del match, durante la conferenza stampa di rito è stato il tecnico del club francese Génésio. Queste le sue parole: “Da questa partita si esce stanchi. Una cosa simile è successa nella gara contro il Lione. I rigori parati? Penso sia la prima volta che mi succede una cosa di questo tipo, abbiamo vissuto emozioni forti. Diciamo che ci meritiamo la vittoria, non tanto per oggi, ma per quello che stiamo facendo. Adesso pensiamo alla prossima partita contro il PSG”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA Incredibile il finale di Roma-Lille: l’arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer. E - X Vai su X
È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook
Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 1-1 CRONACA e FOTO - 1 LA CRONACA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League Al 57' Bologna- Lo riporta ansa.it
Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Da sport.sky.it