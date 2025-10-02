Roma-Lille 0-1 Gasperini in conferenza stampa | Le gerarchie dei rigori vengono decise prima
Si è chiuso il match tra Roma e Lille, appuntamento valido per la seconda giornata della fase a campionato dell’ Europa League. Una confitta pesante per la formazione capitolina, soprattutto a causa dei ‘tre’ rigori sbagliati. A parlare della gara, al termine della stessa, ci ha pensato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Dovbyk è un potenziale rigorista come Soulé o Pellegrini e via dicendo. Ma questo lo si evince anche vedendo il passato, quindi viene deciso prima. Il gol preso subito ci ha messo in grande difficoltà e la continua perdita di palla è stato il fattore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
