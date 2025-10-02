Roma-Lille 0-1 Dovbyk e Soulé sbagliano ‘tre’ rigori | la decide Haraldsson

Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 9 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:41 20:41 Termina Roma-Lille. La Roma perde per 1-0 contro il Lille in una gara al dir poco incredibile. 14 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:36 20:36 L’arbitro annuncia sei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Lille 0-1, Dovbyk e Soulé sbagliano ‘tre’ rigori: la decide Haraldsson

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA Incredibile il finale di Roma-Lille: l’arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer. E - X Vai su X

È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Secondo sport.sky.it

Europa League: Roma-Lille 0-1 - Giallorossi subito in svantaggio all'Olimpico: errore di Tsimikas e rete di Haraldsson. Riporta ansa.it