Roma-Lille 0-1 Dovbyk e Soulé sbagliano ‘tre’ rigori | la decide Haraldsson

Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 9 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:41 20:41 Termina Roma-Lille. La Roma perde per 1-0 contro il Lille in una gara al dir poco incredibile. 14 minuti fa 2 Ottobre 2025 20:36 20:36 L’arbitro annuncia sei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

