Roma-Lille 0-1 Cristante | Potevamo pareggiarla dobbiamo migliorare partita dopo partita
Seconda giornata della League Phase di Europa League amara per la Roma, che viene sconfitta 1-0 dal Lille allo Stadio Olimpico. Oltre al gol subito nei primi minuti di gioco, a risultare determinanti sono stati i rigori falliti da Dovbyk e Soulé, che avrebbero permesso quantomeno di pareggiare la sfida. Dopo il triplice fischio Bryan Cristante ha commentato la sfida in mix zone. Il commento di Cristante. Queste la parole del centrocampista della Roma: “Le partite, sia in casa, sia fuori, sono tutte toste. Noi non vogliamo mai perdere davanti al nostro pubblico. Adesso dobbiamo analizzare la partita per quella che è. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
