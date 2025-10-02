Roma Lille 0-1, all’Olimpico succede di tutto: il resoconto della sfida dei giallorossi di Gasperini, ecco cosa è successo. Una partita che resterà nella storia, ma per i motivi sbagliati. La Roma perde 1-0 in casa contro il Lille in una serata europea surreale, segnata da un gol subito in avvio e, soprattutto, da una sequenza di calci di rigore nel finale che ha dell’incredibile. Protagonista assoluto è stato il portiere del Lille, Ozer, capace di parare tre penalty consecutivi, regalando una vittoria insperata ai suoi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha sofferto fin da subito. Dopo appena sei minuti, un errore in uscita di Tsimikas ha spalancato la porta a Haraldsson, che ha battuto Svilar per il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Lille 0-1, all’Olimpico succede di tutto! I giallorossi sbagliano tre rigore di fila: Gasperini sconfitto in una serata surreale