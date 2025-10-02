Roma Lille 0-1 all’Olimpico succede di tutto! I giallorossi sbagliano tre rigore di fila | Gasperini sconfitto in una serata surreale
Roma Lille 0-1, all’Olimpico succede di tutto: il resoconto della sfida dei giallorossi di Gasperini, ecco cosa è successo. Una partita che resterà nella storia, ma per i motivi sbagliati. La Roma perde 1-0 in casa contro il Lille in una serata europea surreale, segnata da un gol subito in avvio e, soprattutto, da una sequenza di calci di rigore nel finale che ha dell’incredibile. Protagonista assoluto è stato il portiere del Lille, Ozer, capace di parare tre penalty consecutivi, regalando una vittoria insperata ai suoi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha sofferto fin da subito. Dopo appena sei minuti, un errore in uscita di Tsimikas ha spalancato la porta a Haraldsson, che ha battuto Svilar per il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA Incredibile il finale di Roma-Lille: l'arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer.
È tutto pronto per l'esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l'occasione il club giallorosso farà partire un'altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. 'Al Mio Posto' è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa
Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore
Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 1-1 CRONACA e FOTO - LA CRONACA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League