Roma-Lille 0-0 LIVE | inizia il secondo appuntamento d’Europa League

Sololaroma.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuole continuare la striscia successi la Roma, che alle 18.45 scende in campo contro il Lille nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana in casa del Nizza, i giallorossi affrontano un’altra formazione francese, con l’obiettivo di accumulare altri punti per cominciare ad indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi. Segui la diretta testuale del match con SololaRoma.it. 3 minuti fa 2 Ottobre 2025 18:47 18:47 1?- Subito buono spunto della Roma che, grazie alla spizzata di testa di Ferguson, pesca Pellegrini tra le linee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma lille 0 0 live inizia il secondo appuntamento d8217europa league

© Sololaroma.it - Roma-Lille 0-0 LIVE: inizia il secondo appuntamento d’Europa League

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille 0 0Cronaca LIVE Roma-Lille 0-0: inizia il match all’Olimpico - Il cammino europeo della Roma prosegue con la sfida contro il Lille, in programma oggi alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Riporta msn.com

roma lille 0 0Roma-Lille: a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming - Per la seconda partita consecutiva di Europa League la squadra giallorossa di Gian Piero Gasperini affronta un club francese. Come scrive hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille 0 0