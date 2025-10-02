Roma-Lilla le pagelle | Svilar fa il possibile 6,5 Dovbyk 4 ma pure Ferguson
Il portiere evita un passivo più pesante, pessimo anche El Aynaoui. L'ucraino riesce a sbagliare due penalty, ma anche l'altro centravanti di Gasp fa flop. Ozer para 3 rigori ed è il migliore dei francesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma-Lilla 0-1: triplo rigore sbagliato, Dovbyk e Soulè da brividi. Pellegrini e Ferguson al buio, Svilar unico a salvarsi - Giallorossi sconfitti nella seconda giornata di Europa League: decide un gol di Haraldsson nel primo tempo. Si legge su sport.virgilio.it
Roma-Lille 0-1, le pagelle: Dovbyk peggio di Nerone, Giroud in Serie A farebbe ancora il suo - 1: risultato finale LE PAGELLE DELLA ROMA (di Giacomo Iacobellis) Svilar 6,5 - Secondo tuttomercatoweb.com