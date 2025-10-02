Roma Italia Viva | Modifiche al black point di San Basilio accolte le nostre richieste

Casini e Leoncini soddisfatti per il ritorno del doppio senso su via Nomentana Italia Viva accoglie con favore l’annuncio dell’assessorato alla Mobilità sulle modifiche al contestato black point di San Basilio. I consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini sottolineano come la decisione di ripristinare il doppio senso di marcia su via Nomentana recepisca le loro sollecitazioni, avanzate già da tempo. “Un errore di valutazione è stato finalmente corretto – dichiarano – e questo dimostra l’importanza del confronto con i territori e di un dialogo aperto con tutte le forze politiche”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, Italia Viva: “Modifiche al black point di San Basilio, accolte le nostre richieste”

