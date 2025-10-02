Roma incombe la pausa nazionali | El Aynaoui convocato dal Marocco

Sololaroma.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora due sfide e poi sarà nuovamente tempo di pausa nazionali, che fermerà campionati e competizioni europee, che torneranno a partire dal weekend del 18 ottobre. Roma che affronterà il Lille in Europa League e poi la Fiorentina in campionato, con l’ambizione di arrivare alla sosta con una buona dose di fiducia. Come accade di consueto, questa pausa svuoterà Trigoria, con diversi giocatori che risponderanno alla chiamata dei rispettivi CT. Oltre a Koné, convocato dalla Francia, saluterà momentaneamente la Capitale anche El Aynaoui, che sarà impegnato con il Marocco nei match con Bahrein e Congo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma incombe la pausa nazionali el aynaoui convocato dal marocco

© Sololaroma.it - Roma, incombe la pausa nazionali: El Aynaoui convocato dal Marocco

In questa notizia si parla di: roma - incombe

Roma-Bologna, Dovbyk in campo ma il mercato incombe. E Ferguson gli dà un’altra ‘spallata’

Ndicka, muro della Roma e uomo mercato: ma incombe il rischio Coppa d’Africa

Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole - I giallorossi si alleneranno fino a sabato e giovedì scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City, la terza ... Segnala corrieredellosport.it

Roma, Ferguson brilla in nazionale. Un altro flop per Dovbyk - E la Roma gongola, aspettando il rientro al Fulvio Bernardini della punta che non vede l’ora di giocare domenica ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Incombe Pausa Nazionali