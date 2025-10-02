Roma incombe la pausa nazionali | El Aynaoui convocato dal Marocco
Ancora due sfide e poi sarà nuovamente tempo di pausa nazionali, che fermerà campionati e competizioni europee, che torneranno a partire dal weekend del 18 ottobre. Roma che affronterà il Lille in Europa League e poi la Fiorentina in campionato, con l’ambizione di arrivare alla sosta con una buona dose di fiducia. Come accade di consueto, questa pausa svuoterà Trigoria, con diversi giocatori che risponderanno alla chiamata dei rispettivi CT. Oltre a Koné, convocato dalla Francia, saluterà momentaneamente la Capitale anche El Aynaoui, che sarà impegnato con il Marocco nei match con Bahrein e Congo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
