Roma in questa via di Primavalle vive un personaggio dei Promessi Sposi | il segreto che scoprirai con il Festival delle passeggiate

A Roma sono tanti i segreti custoditi da Primavalle, ventisettesimo quartiere della Capitale che nasconde un legame inaspettato con uno dei capolavori della letteratura italiana. Una strada che porta il nome di un personaggio dei Promessi Sposi, simbolo di carità e giustizia, e che diventa oggi punto di partenza di un percorso di riscoperta urbana e culturale, ma i legami manzoniani non finiscono qui. Andiamo a scoprirli insieme con il Festival delle Passeggiate, che riporta alla luce storie, luoghi e parole che fanno parte dell'anima di Roma.