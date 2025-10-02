ABBONATI A DAYITALIANEWS La mobilitazione per la Flotilla. Nella foto: il corteo in piazza San Silvestro a Roma Almeno diecimila persone hanno invaso le strade di Roma nelle ultime ore, sventolando bandiere palestinesi dopo le notizie arrivate dalla Global Sumud Flotilla, alcune delle cui imbarcazioni sarebbero state abbordate da navi israeliane con l’uso di droni e idranti. Alcuni membri dell’equipaggio sarebbero stati anche arrestati. Dalla stazione Termini al centro città. Il primo appuntamento era stato fissato alla stazione Termini, dove migliaia di persone si erano già radunate per un presidio permanente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, in 10mila in corteo per la Palestina: bandiere, cori e tensione in centro