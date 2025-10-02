Roma in 10mila in corteo per la Palestina | bandiere cori e tensione in centro

Almeno diecimila persone hanno invaso le strade di Roma nelle ultime ore, sventolando bandiere palestinesi dopo le notizie arrivate dalla Global Sumud Flotilla, alcune delle cui imbarcazioni sarebbero state abbordate da navi israeliane con l'uso di droni e idranti. Alcuni membri dell'equipaggio sarebbero stati anche arrestati. Dalla stazione Termini al centro città. Il primo appuntamento era stato fissato alla stazione Termini, dove migliaia di persone si erano già radunate per un presidio permanente.

