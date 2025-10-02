Roma i giallorossi sbagliano tre rigori consecutivi | Mai visto in vita mia

La Roma esce sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il gol di Haraldsson al 6'.  Incredibile serie di errori dal dischetto nelle fasi finali di Roma-Lille di Europa League. I giallorossi, sotto 0-1, hanno sbagliato ben tre rigori di fila, due con Dobvick e uno con Soulè, tutti parati. Il penalty parato era stato fatto ripetere dall'arbitro la prima volta per entrata in area anticipata del difensore della squadra francese, la seconda perché il portiere aveva superato la linea di porta prima della battuta. Al terzo tentativo, tiro di Soule' parato, regolarmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

