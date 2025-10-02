Roma Gasperini | Mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione Magari non siamo stati forti nello sfruttare…

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, parla il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: «Mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione». Le parole Dopo la sconfitta per 0-1 in Europa League contro il Lille, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita ai microfoni di Sky. Le sue parole: PAROLE – «Intanto, non mi era mai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma gasperini mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione magari non siamo stati forti nello sfruttare8230

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini: «Mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Magari non siamo stati forti nello sfruttare…»

In questa notizia si parla di: roma - gasperini

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”

roma gasperini capitato sbagliareRoma, Gasperini: "Incredibile sbagliare tre rigori. Guardo quanto fatto di positivo" - Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Lille perso per 0- Si legge su tuttomercatoweb.com

roma gasperini capitato sbagliareGasperini e i tre errori dal dischetto: “Non mi è mai capitato. Credo sia un evento quasi unico" - Il tecnico della Roma ha commentato il rocambolesco ko all'Olimpico contro il Lilla nel match valido per la 2ª giornata del super girone di Europa League ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Capitato Sbagliare