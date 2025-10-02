Roma Femminile allenamento in vista del Parma | sabato esordio in Serie A

Sololaroma.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la sconfitta in finale di Women’s Cup contro la Juventus, è tempo di focalizzarsi sul campionato per la Roma Femminile. Sabato 4 ottobre, alle ore 12.30, allo Stadio Tre Fontane, le giallorosse esordiranno in Serie A contro il Parma, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto la Serie A. Con il cambio in panchina e l’arrivo di Rossettini, la formazione capitolina ha cambiato molto in estate anche a livello di rosa e fino a questo momento i risultati sono stati positivi. Il 3-2 subito dalla Juventus non deve minare le certezze della Roma Femminile, che ha dimostrato di avere le qualità per vivere una stagione importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile allenamento in vista del parma sabato esordio in serie a

© Sololaroma.it - Roma Femminile, allenamento in vista del Parma: sabato esordio in Serie A

In questa notizia si parla di: roma - femminile

Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera

roma femminile allenamento vistaVIDEO - Femminile, squadra al lavoro in vista della gara con il Parma - Le ragazze di Rossettini proseguono quindi il lavoro in vista della prima giornata di campionato, che si giocherà al Tre Fontane. ilromanista.eu scrive

roma femminile allenamento vistaFemminile, Serie A alle porte con vista Champions - Il capitolo Women’s Cup va archiviato al più presto perché l’inizio della Seria A è alle porte. Segnala ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Allenamento Vista