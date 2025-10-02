Roma Femminile allenamento in vista del Parma | sabato esordio in Serie A
Archiviata la sconfitta in finale di Women’s Cup contro la Juventus, è tempo di focalizzarsi sul campionato per la Roma Femminile. Sabato 4 ottobre, alle ore 12.30, allo Stadio Tre Fontane, le giallorosse esordiranno in Serie A contro il Parma, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto la Serie A. Con il cambio in panchina e l’arrivo di Rossettini, la formazione capitolina ha cambiato molto in estate anche a livello di rosa e fino a questo momento i risultati sono stati positivi. Il 3-2 subito dalla Juventus non deve minare le certezze della Roma Femminile, che ha dimostrato di avere le qualità per vivere una stagione importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
