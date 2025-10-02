Roma est presentata la mappa dei marciapiedi pericolosi | il municipio bussa al Campidoglio per i fondi

Marciapiedi rotti o altri mai realizzati. Protezioni divelte dalle auto che non sono state più riposizionate. Il VI municipio vuole realizzare tutti quegli interventi attesi da anni dai cittadini della periferia est di Roma. Un’area dove, visti i numerosi incidenti, la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cambiamento climatico, ecco la mappa dei quartieri più caldi, Roma est la più bollente. Venerdì bollino rosso - I quartieri a est di Roma sono i più esposti al caldo e al rischio salute per gli over 75, circa 81 mila anziani. Come scrive roma.corriere.it

