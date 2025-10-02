Roma est presentata la mappa dei marciapiedi pericolosi | il municipio bussa al Campidoglio per i fondi
Marciapiedi rotti o altri mai realizzati. Protezioni divelte dalle auto che non sono state più riposizionate. Il VI municipio vuole realizzare tutti quegli interventi attesi da anni dai cittadini della periferia est di Roma. Un’area dove, visti i numerosi incidenti, la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
