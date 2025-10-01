Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all'iPhone gqitalia.it
Dumfries Inter, ancora lui l’uomo decisivo! Numeri da Top player in Champions per l’olandese internews24.com
Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica, il XXI Convegno nazionale lanazione.it
Global Sumud Flotilla, ultime notizie: ventuno imbarcazioni intercettate da Israele. Media turchi: “La nave ... tpi.it
Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio: ecco la soluzione di Pier Silvio ... donnapop.it
Ascolti TV | Mercoledì 1 Ottobre 2025. A Montalbano in replica basta il 16.5% per battere Io Canto Family ... davidemaggio.it
Maxi tamponamento tra 5 auto in tangenziale a Forlì, fila chilometrica verso l'autostrada
Forlì, 2 ottobre 2025 – Maxi tamponamento, questa mattina poco dopo le 8, sulla tangenziale est. Be... ► ilrestodelcarlino.it
“Da Sempio un alibi falso”. Sarzanini e lo scontrino: perché non è stato arrestato
A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garla... ► iltempo.it
Viaggio straordinario nel film di kogonada: recensione e analisi
Il cinema contemporaneo continua a esplorare tematiche profonde attraverso approcci innovativi e vi... ► jumptheshark.it
Bologna Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Notte di Europa League per il Bologna. Il club rossoblù ospita oggi, giovedì 2 ottobre... ► periodicodaily.com
Catalin Listar è morto dopo 8 anni di coma: l'incidente nel 2017, il ricovero e le cure a casa. «Mamma Eugenia non ha mai smesso di sperare»
Non ce l'ha fatta Catalin Listar, il ragazzo di 26 anni di Verderio (Lecco) che nel 2017 rimase vitt... ► leggo.it
Sapete dov’è la casa più costosa d’Italia? La villa nel cuore di Roma (con affresco di Caravaggio)
Ci sono dei tesori nascosti che hanno un valore inestimabile, non parliamo solo di opere d’arte, m... ► today.it
Israele abborda la Flotilla, cinque barche avanti verso Gaza. Tajani: «Gli italiani arrestati sono 22» | Soldati a bordo e idranti
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dai militari israeliani a cir... ► corriere.it
“Divorzio drammatico per Nicole Kidman. Lei è ferita e si sente tradita, Keith Urban ha già un’altra donna”: la bomba gossip lanciata da TMZ
Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio, ma “non era ciò che voleva... ► ilfattoquotidiano.it
Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all'iPhone
Lucas Raggi, direttore della Ricerca e Sviluppo di Audemars Piguet, è il motore discreto dietro i p... ► gqitalia.it
Terribile incidente alla Crocera di Barge: scontro tra due auto, morto ragazzo di Bibiana
Un 16enne straniero residente a Bibiana è morto in un terribile incidente avvenuto nella serata di... ► torinotoday.it
Formazione professionale, via libera all'Ars al ddl: salvi 100 milioni di fondi Pnrr
Semaforo verde all'Ars al disegno di legge che incide sulla riforma della formazione professionale... ► palermotoday.it
Ocean film festival: il mare arriva a Sesto Fiorentino
Venerdì 17 ottobre alle 20 il Cinema Multisala Grotta si trasforma in un cinema sull’oceano. Ocean... ► firenzetoday.it
D’Agostino spinge l’Avellino: “Guardiamo sempre più in alto”
Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della cerimonia per la consegna del tunnel dello Scolmatore... ► anteprima24.it
Hamas: «Il rilascio degli ostaggi è collegato al ritiro dell’Idf»
Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza «vogliono chiare garanzie dell’impegno di Israele a un c... ► lettera43.it
Paris Fashion Week: le labbra laccate e le broken lashes di Tom Ford, e le altre tendenze make up e capelli viste in passerella
Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025 nella capitale francese va in scena la settimana della moda dedic... ► vanityfair.it
Rimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre
L’appuntamento coinvolge gli operatori italiani per l’imposta pagata in altri Stati Ue, ma anche gli... ► fiscooggi.it
Tra i migliori della scorsa stagione, ma non raggiunge il 6: “la sua peggior gara di sempre”
È stato il miglior giocatore del Napoli della scorsa stagione, ma un campanello d’allarme è r... ► dailynews24.it
Mckennie a due facce: prima parte da cancellare, nella seconda un sussulto d’orgoglio. La pagella del texano in Villarreal Juve
di Redazione JuventusNews24McKennie a due facce, la Gazzetta rimanda il texano: una prima parte da d... ► juventusnews24.com
Casertavecchia, riparte “Un Borgo di Libri”
Tempo di lettura: 3 minutiRiparte «Un Borgo di Libri» con il suo secondo fine settimana nel magnif... ► anteprima24.it
Diamo il Nobel per la Pace alla Global Sumud Flotilla!
Il Nobel per la Pace dovrebbe andare alla Global Sumud Flotilla. Ci hanno insegnato che la Pace si ... ► ilfattoquotidiano.it
Il parere del pediatra sull’unica cosa di cui i genitori dovrebbero davvero occuparsi: “Il resto è già scritto”
In un video condiviso su TikTok, il pediatra e padre di sette figli Michael Milobsky ha invitato i ... ► fanpage.it
De Bruyne zittisce le critiche: due assist e Champions riconquistata
De Bruyne zittisce le critiche: due assist e Champions riconquistata Secondo quanto riportato dal C... ► forzazzurri.net
**Mo: Spagna convoca incaricato d'affari israeliano dopo intercettazione Flotilla**
Madrid, 2 ott. (Adnkronos/Afp) - La Spagna ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid, ... ► iltempo.it
De Bruyne e Hojlund brillano ma Milinkovic Savic è l’eroe nel finale
De Bruyne e Hojlund brillano ma Milinkovic-Savic è l’eroe nel finale La vittoria del Napoli contro ... ► forzazzurri.net
Lavoro: Istat, ad agosto calano occupati 0,2% , 57 mila
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Ad agosto , su base mensile, l'Istat registra un calo degli occupati che... ► iltempo.it
Pancu su Chivu: «L’Inter gioca meglio rispetto alla scorsa stagione»
di RedazioneL’ex tecnico rumeno ha parlato del collega attualmente sulla panchina dell’Inter esprime... ► internews24.com
Elisa chiede aiuto a Giorgia: la richiesta straziante della cantante in lacrime
l’appello di Elisa per l’emergenza umanitaria a Gaza In un momento di forte tensione internazionale... ► jumptheshark.it
Raoul Bova e Beatrice Arnera, amicizia trasformata in amore: “Sono una coppia”
Raoul Bova e Beatrice Arnera non sono solo amici, tra i due è scattata la scintilla Nei giorni scor... ► bollicinevip.com
Juventus: verso il Milan con un pari in Champions League. Ma che gol Gatti in rovesciata!
Domenica sera Juventus-Milan in campionato: ieri, in Champions League, 2-2 dei bianconeri a Villarr... ► pianetamilan.it
F1, GP Singapore 2025. Snodo cruciale, se Verstappen recupera anche a Marina Bay riapre il Mondiale
La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio di Singapore, un appuntamento potenzialmente cruci... ► oasport.it
L’arte d’improvvisare in viaggio
L’ultima tendenza sono le avventure «no-prep»: poca pianificazione e spazio alla sorpresa. Quali... ► panorama.it
Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 ottobre 2025
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine... ► tpi.it
PMI e digitalizzazione: tra resilienza e crescita nell’Italia che cambia
La crescita delle piccole e medie imprese (PMI) italiane è uno dei temi centrali dell’economia nazi... ► ilprimatonazionale.i
Global Sumud Flotilla, ultime notizie: ventuno imbarcazioni intercettate da Israele. Media turchi: “La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza” | DIRETTA LIVE
La marina militare israeliana ha intercettato ventuno imbarcazioni della Global Sumud Flotilla: son... ► tpi.it
“Agenziaentrate Portal”: l’ennesimo caso di phishing
L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna fraudolenta tramite mail, per indurre i cittadini a sca... ► fiscooggi.it
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Il 2 Ottobre 2025 il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtu... ► quifinanza.it
Venezia vs Frosinone, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. I lagunari prover... ► sport.periodicodaily
Flotilla, venerdì 3 ottobre sciopero generale Cgil
Il comunicato della CGIL per lo sciopero organizzato ''in difesa di Flotilla e dei valori costituzio... ► imolaoggi.it
Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino a clan camorra
NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di FInanza Napoli e Bologna ha eseguito un provvedimento di confis... ► ildenaro.it
Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica
Napoli, contro il Benfica possibile divieto di trasferta per i tifosi azzurro Il Napoli rischia di ... ► forzazzurri.net
La verità è che (una parte di) Napoli non merita Kevin De Bruyne
Dopo il trionfo in Champions con due assist, De Bruyne smentisce chi lo aveva già bollato come “prob... ► 2anews.it
Monza Catanzaro, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Le due squadre v... ► sport.periodicodaily
Caserta, l’Esercito apre le porte ai giovani studenti
Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 160 studenti del Liceo “Manzoni” di Caserta sono stati in vis... ► anteprima24.it
Approvato un nuovo impianto fotovoltaico nel monumento naturale della Selva di Paliano
Nonostante le proteste dei cittadini che da mesi si battono per contrastare l'invasione dei pannel... ► frosinonetoday.it
Acquisto grandi elettrodomestici: le regole per accedere al contributo
A differenza del beneficio fruibile sotto forma di detrazione fiscale, l’incentivo disciplinato dal ... ► fiscooggi.it
Romina Power compie 74 anni: il grande amore con Al Bano, il fratello ritrovato e il matrimonio saltato a 15 anni
Romina Power spegne 74 candeline. Dal debutto giovanissima sul grande schermo ? a soli 14 anni ? con... ► leggo.it
Da Città Sant'Angelo la condanna alle violenze di Israele: la città pronta a ospitare i bambini profughi di guerra
Una condanna unanime alle violenze di Israele sul popolo palestinese. E’ quella che arriva dal con... ► ilpescara.it
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Napoli, De Laurentiis questa mattina in udienza davanti al GUP di Roma per le presunte plusvalenze ... ► calcionews24.com
Nello stomaco 120 ovuli con oltre un chilo di eroina, donna arrestata all’aeroporto di Orio
Orio al Serio. Nell’ambito dei controlli incentrati sui voli a rischio e volti alla repressione del... ► bergamonews.it
The sweet Idleness è il primo film diretto dal regista virtuale FellinAI: i protagonisti sono attori rielaborati con l’intelligenza artificiale
FellinAI alla regia e Actor+ come cast elaborato con l’Intelligenza Artificiale. S’intitola The swe... ► ilfattoquotidiano.it
«Occhi spaccanti» diventa un brand di occhiali: lo scrittore bresciano che ha registrato il marchio e il logo
Due occhi stilizzati sormontati da sopracciglia marcate, sotto la scritta: «Occhi spaccanti». Un l... ► open.online
Flotilla, Tajani “22 italiani fermati e sono in buone condizioni”
ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione si concluderà nella giornata di oggi, l’arrivo ad Ashdod richiede... ► ildenaro.it
Flottilla, il momento del fermo di Greta Thunberg sulla nave Sumud
Il video del momento in cui le forze israeliane salgono sulla nave Sumud appartenente alla Flottilla... ► panorama.it
Flotilla, M5S attacca Matteo Renzi: “Lui scherza mentre sono a rischio vite umane e diritto internazionale”
Sono alleati, in Toscana, nel "Campo largo" alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025, ma il... ► firenzepost.it
“Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow si è chiuso a Milano
Da giugno a settembre l’iniziativa ha toccato sei città. Negli incontri, le imprese interessate hann... ► fiscooggi.it
Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati
I “piccoli” datori di lavoro possono assolvere l’obbligo dichiarativo annuale comunicando direttamen... ► fiscooggi.it
Tamponamento tra un camion e due auto, paralizzata la tangenziale
Disagi al traffico questa mattina, giovedì, in tangenziale per un incidente stradale che ha provoc... ► forlitoday.it
La tentazione del pistacchio: FOR THEM n.6
QUANDO IL GOURMAND INCONTRA L’ELEGANZA Ci sono note che, più di altre, sanno catturare l’attenzi... ► metropolitanmagazine
Another Love anticipazioni: verità nascoste di Kenan e Leyla
Una nuova serie turca coinvolgente mette in scena un intreccio di passioni, segreti e delitti che c... ► jumptheshark.it
Makari 4° stagione su rai uno: il arrivo che rivoluziona la trama
il ritorno di makari su rai uno con la quarta stagione La serie televisiva Makari, ambientata nella... ► jumptheshark.it
BIMSummit 2025, sfide e opportunità della transizione digitale
Milano, 2 ott. (askanews) - Oltre 400 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, Enti, imprese e... ► quotidiano.net
Biglietti Psv Napoli: prezzi e modalità di acquisto del settore ospiti
Per la gara PSV Eindhoven-Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programm... ► napolitoday.it