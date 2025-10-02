Dopo la separazione di circa un anno fa è arrivato il divorzio ufficiale. Daniele De Rossi si è accordato con la Roma per la risoluzione del contratto che lo legava al club giallorosso fino al 2027. Il tecnico rinuncia a circa 4 milioni di euro rimanenti. Circa una settimana fa la presidenza e l’ex allenatore 42enne hanno deciso congiuntamente di chiudere il contratto, ponendo fine ad una una trattativa avviata da tempo. Si tratta di un passo positivo per tutte le parti coinvolte. Per De Rossi rappresenta l’opportunità di intraprendere nuovi orizzonti professionali. Questo ha subito scatenato rumors sulla sua prossima avventura calcistica, ammesso che lui voglia rimettersi subito in gioco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, De Rossi rescinde il contratto