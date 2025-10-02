Roma De Rossi rescinde il contratto
Dopo la separazione di circa un anno fa è arrivato il divorzio ufficiale. Daniele De Rossi si è accordato con la Roma per la risoluzione del contratto che lo legava al club giallorosso fino al 2027. Il tecnico rinuncia a circa 4 milioni di euro rimanenti. Circa una settimana fa la presidenza e l’ex allenatore 42enne hanno deciso congiuntamente di chiudere il contratto, ponendo fine ad una una trattativa avviata da tempo. Si tratta di un passo positivo per tutte le parti coinvolte. Per De Rossi rappresenta l’opportunità di intraprendere nuovi orizzonti professionali. Questo ha subito scatenato rumors sulla sua prossima avventura calcistica, ammesso che lui voglia rimettersi subito in gioco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: roma - rossi
Neil El Aynaoui alla Roma: tra critiche social e i “subumani” evocati da De Rossi
De Rossi: “Alla Roma molta pressione. Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere”
Daniele De Rossi: "Cerco di essere il presidente che desideravo, alla Roma tanta pressione”
I retroscena della rescissione tra De Rossi e la Roma: occhio alla panchina del Torino - X Vai su X
Luca Rossi. Alva Noto · Pulse. Partecipa alle azioni di Roma e Torino: https://www.documenta.live/quadriennale_di_roma_2025_luca_rossi/ - facebook.com Vai su Facebook
De Rossi rescinde il contratto con la Roma, è ufficiale: ecco quanto risparmiano i giallorossi - Con una stretta di mano e un rapporto che continuerà a rimanere comunque positivo. Riporta msn.com
Daniele De Rossi rescinde con la Roma: in estate il no alla Sampdoria. Il retroscena - De Rossi rescinde il contratto con la Roma ed è pronto a firmare per un nuovo club: in estate aveva rifiutato la panchina della Sampdoria ... clubdoria46.it scrive