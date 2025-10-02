Roma De Priamo FdI con Rocca | Termovalorizzatore servono risposte da Gualtieri

Dubbi sulla grandezza dell’impianto e sulla scelta dell’indifferenziato Il senatore Andrea De Priamo condivide le preoccupazioni espresse dal presidente Rocca sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Secondo De Priamo, la dimensione dell’impianto e il fatto che tratti direttamente rifiuti indifferenziati rappresentano una scelta discutibile che rischia di ostacolare il riciclo. A suo dire, la chiusura del ciclo dei rifiuti è necessaria, ma deve essere accompagnata da un forte impegno sull’economia circolare. “La tipologia dell’impianto, che rinuncia alle tecnologie per recuperare le frazioni riciclabili, disincentiverà il riciclo e la filiera legata ad esso”, ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, che è anche membro della Commissione d’inchiesta sulle ecomafie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

