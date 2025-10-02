Roma De Priamo FdI con Rocca | Termovalorizzatore servono risposte da Gualtieri

Romadailynews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi sulla grandezza dell’impianto e sulla scelta dell’indifferenziato Il senatore Andrea De Priamo condivide le preoccupazioni espresse dal presidente Rocca sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Secondo De Priamo, la dimensione dell’impianto e il fatto che tratti direttamente rifiuti indifferenziati rappresentano una scelta discutibile che rischia di ostacolare il riciclo. A suo dire, la chiusura del ciclo dei rifiuti è necessaria, ma deve essere accompagnata da un forte impegno sull’economia circolare. “La tipologia dell’impianto, che rinuncia alle tecnologie per recuperare le frazioni riciclabili, disincentiverà il riciclo e la filiera legata ad esso”, ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, che è anche membro della Commissione d’inchiesta sulle ecomafie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma de priamo fdi con rocca termovalorizzatore servono risposte da gualtieri

© Romadailynews.it - Roma, De Priamo (FdI) con Rocca: “Termovalorizzatore, servono risposte da Gualtieri”

In questa notizia si parla di: roma - priamo

roma de priamo fdiMo: De Priamo (FdI), 'tentativi speculare su Gaza, linea governo premiata da consenso' - "Il tentativo della sinistra di strumentalizzare la drammatica vicenda di Gaza per tentare di danneggiare, anche in chiave elettorale, il Governo Meloni si è infranto non ... Si legge su lanuovasardegna.it

De Priamo (FdI): «Poteri a Roma, le opposizioni votino la riforma. Porterà investimenti» - Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia nella Commissione Affari Costituzionali, è un veterano del partito di Giorgia Meloni e una delle prime file nella Capitale. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma De Priamo Fdi