Roma da Termini a Barberini | 5mila in corteo per Flotilla stop e blocchi in centro

Roma, 2 ottobre 2025 – Ieri, nel tardo pomeriggio e in serata, migliaia di attivisti e studenti si sono radunati a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea di sostegno alla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Le forze dell’ordine hanno cinturato lo scalo, contingentando gli accessi e consentendoli solo ai passeggeri muniti di biglietto. Blocchi e occupazioni temporanee hanno interessato le vie adiacenti, con gruppi partiti anche da San Lorenzo che hanno poi raggiunto l’area della stazione. Scene analoghe si sono viste a Napoli nelle ore precedenti, con lo stop ad alcuni movimenti ferroviari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it