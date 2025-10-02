Roma da Guinness dei primati | rigore ripetuto due volte e tre errori contro il Lilla!

È a dir poco clamoroso quanto successo allo stadio Olimpico tra l’81° e l’85° minuto della partita tra Roma e Lille, valevole come seconda giornata di regular season dell’ Europa League 2025-2026 di calcio maschile. I giallorossi, passati in svantaggio nel primo tempo per il gol di Hakon Haraldsson, hanno infatti sbagliato tre rigori in rapida successione vedendo sfumare in maniera incredibile il pareggio e incassando la prima sconfitta nel torneo. Tutto nasce a dieci minuti dal 90?, quando viene concesso (grazie all’intervento del VAR) un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Aissa Mandi sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma da Guinness dei primati: rigore ripetuto due volte e tre errori contro il Lilla!

Justin Kluivert nel Guinness dei primati (come papà Patrick 30 anni fa) - Nel fine settimana l'ex Roma Justin Kluivert è stato introdotto nel Guinness dei primati per aver segnato tre gol su rigore nella stessa partita. Scrive msn.com