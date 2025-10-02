Roma cosa fai? Sbaglia tre volte il rigore del pari e il Lilla passa all' Olimpico

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesi avanti dopo 6' con la rete di Haraldsson. Nel finale rigore per i giallorossi ripetuto tre volte e sbagliato da Dovbyk (2) e Soulé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

