Roma cosa fai? Sbaglia tre volte il rigore del pari e il Lilla passa all' Olimpico

Francesi avanti dopo 6' con la rete di Haraldsson. Nel finale rigore per i giallorossi ripetuto tre volte e sbagliato da Dovbyk (2) e Soulé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, cosa fai? Sbaglia tre volte il rigore del pari e il Lilla passa all'Olimpico

