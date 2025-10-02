Roma contro il Lille succede l’incredibile | 3 rigori sbagliati di fila Mai visto prima

La serata dell’Olimpico resterà impressa a lungo nella memoria dei tifosi giallorossi, ma non certo per un’impresa da celebrare. La Roma è stata battuta per 1-0 dal Lille nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, subendo la rete decisiva di Haraldsson dopo appena sei minuti. Un gol che ha indirizzato il match, lasciando la squadra di De Rossi costretta a inseguire per tutta la partita. L’occasione più clamorosa per raddrizzare la sfida è arrivata nei minuti finali, ma si è trasformata in un incubo senza precedenti. La Roma ha avuto a disposizione ben tre calci di rigore consecutivi, senza riuscire a realizzarne neanche uno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, contro il Lille succede l’incredibile: 3 rigori sbagliati di fila. Mai visto prima

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

Dovbyk sbaglia due rigori in Roma-Lille, ma l’arbitro li fa ripetere. Poi sbaglia anche Soulé - X Vai su X

È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook

La Roma ripete tre volte un rigore e sbaglia sempre, Gasperini è incredulo: “Mai vista una cosa simile” - La Roma ripete tre volte un rigore e lo sbaglia sempre, Gasperini è incredulo dopo la sconfitta contro il Lille: "Mai vista una cosa simile, una ... Lo riporta fanpage.it

Haraldsson gela l’Olimpico, il Lille vince a Roma 1-0: rigore ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano - Seconda battuta d'arresto per la Roma di Gasperini, che cade in casa contro in Lille nel secondo turno di Europa League ... fanpage.it scrive