Roma caporalato a Torpignattara | arrestati i titolari di una sartoria

Tre persone di nazionalità cinese sono state arrestate a Roma con l'accusa di sfruttamento del lavoro. I carabinieri e la polizia locale hanno posto i sigilli a due laboratori tessili situati a Torpignattara, dove nove lavoratori, otto cinesi e uno del Bangladesh, venivano impiegati in condizioni estreme: turni di 14 ore senza riposi, in ambienti pericolosi e privi di sicurezza. L'indagine, partita nel 2023, ha portato anche al sequestro dei locali. Gli arrestati sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, caporalato a Torpignattara: arrestati i titolari di una sartoria

In questa notizia si parla di: roma - caporalato

Caporalato made in Cina a Roma, costretti a lavorare 14 ore per 4 euro al giorno senza ferie e riposi

Caporalato made in Cina a Roma, costretti a lavorare 14 ore per 4 euro al giorno senza ferie e riposi https://ift.tt/ni3V5Lp - X Vai su X

Oggi alle 16 sono a Roma alla Sapienza, Nuovo Teatro Ateneo, con IL MONSONE, spettacolo tratto dal lavoro immenso di Marco Omizzolo sul caporalato. Vai su Facebook

Roma, si fa assumere come colf e la prima notte ruba 650 euro. Arrestata una 51enne - Sul posto sono intervenuti gli agenti del V Distretto Prenestino e del Commissariato Torpignattara, che sono riusciti a intercettare le due donne ancora intente a litigare in giardino. Si legge su ilmessaggero.it

Roma, rubano auto a noleggio: arrestati un maggiorenne e due minorenni - Tre giovani sono stati arrestati la scorsa notte a Roma, nel quartiere Cinecittà, mentre tentavano di rubare una Fiat 500 di una società di car- rainews.it scrive