Roma Azione | Stop al black point di San Basilio ha vinto il buon senso

Ripristinato il doppio senso di marcia. I consiglieri: “Segnale importante, ascoltare i cittadini funziona” Il dietrofront del Comune sul black point di San Basilio viene accolto con soddisfazione dai consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis. Il ripristino del doppio senso di marcia nella zona, dopo le proteste dei residenti e le pressioni dell’opposizione, viene definito una “vittoria del buon senso e della partecipazione”. Per Azione si tratta di un segnale positivo: il confronto con i territori e la condivisione delle scelte urbanistiche devono diventare la regola, non l’eccezione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

